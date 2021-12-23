Авария с рейсовым автобусом произошла в Свердловской области. Есть пострадавшие

Авария с рейсовым автобусом произошла накануне в городе Каменске-Уральском Свердловской области. По сообщению регионального управления МВД, пострадали шесть человек. Об этом написал ТАСС.

По предварительной информации, автомобиль, который ехал по улице Алюминиевой, при повороте направо со средней полосы не уступил дорогу автобусу, движущемуся по крайней правой полосе, сообщил RT.

Водитель маршрутного автобуса, чтобы избежать столкновения, вывернул руль и въехал в опору светофора. Автомобилист, который стал виновником ДТП, скрылся с места происшествия.

Шестеро пассажиров обратились за медицинской помощью, двое из них — дети. Точная информация о количестве обратившихся за медицинской помощью устанавливается.