15 июня 2023, 18:27
Авария с пострадавшим произошла в окрестностях места проведения ПМЭФ
Пассажир Mercedes-Benz Maybach пострадал в ДТП с «Ладой» в Петербурге
В окрестностях места проведения Петербургского международного экономического форума произошло ДТП, в котором пострадал 50-летний мужчина, удалось выяснить «360». В распоряжении канала оказалось и фото с последствиями аварии, где видны разбитые автомобили.
Mercedes-Benz Maybach, который, по некоторым данным, принадлежит московскому инвестору, столкнулся с «Ладой» под управлением 25-летнего водителя. ДТП случилось на перекрестке улиц Быковская и Толмачевская.
Реклама
Пострадавший — пассажир Mercedes. Его госпитализировали с травмами средней степени тяжести.
Основные мероприятия Петербургского международного экономического форума проходят в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» (Петербургское шоссе, 64/1). Форум открылся 14 июня и продлится до 17 июня включительно.
ДТП
ПМЭФ-2023
Реклама
Реклама