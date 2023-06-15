Эксклюзив 15 июня 2023, 18:27 Авария с пострадавшим произошла в окрестностях места проведения ПМЭФ Пассажир Mercedes-Benz Maybach пострадал в ДТП с «Ладой» в Петербурге

Читать 360tv в

В окрестностях места проведения Петербургского международного экономического форума произошло ДТП, в котором пострадал 50-летний мужчина, удалось выяснить «360». В распоряжении канала оказалось и фото с последствиями аварии, где видны разбитые автомобили.

Mercedes-Benz Maybach, который, по некоторым данным, принадлежит московскому инвестору, столкнулся с «Ладой» под управлением 25-летнего водителя. ДТП случилось на перекрестке улиц Быковская и Толмачевская.

Реклама

Пострадавший — пассажир Mercedes. Его госпитализировали с травмами средней степени тяжести.

Основные мероприятия Петербургского международного экономического форума проходят в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» (Петербургское шоссе, 64/1). Форум открылся 14 июня и продлится до 17 июня включительно.