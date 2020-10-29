Авария с пятью пострадавшими произошла в Краснодарском крае

Авария с пятью пострадавшими, в числе которых два ребенка, произошла в районе первого километра автодороги Динская — Пластуновская в Краснодарском крае, сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по региону.

По информации правоохранителей, в среду, 28 октября около 17:00 60-летний мужчина за рулем Nissаn Х-Trаil превысил скорость и не справился с управлением. В итоге водитель выехал на полосу встречного движения. Он столкнулся с автомобилем KIA Ceed, которым управляла 39-летняя женщина, пишет «Царьград».

Оба водителя, а также 40-летний пассажир Nissаn, 13-летняя девочка и 8-летний мальчик, которые ехали в KIA, были госпитализированы. В настоящий момент специалисты выясняют детали произошедшего.