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    09 ноября 2021, 13:02

    Авария с пятью машинами случилась на Садовом кольце Москвы

    Департамент транспорта Москвы: ДТП с участием нескольких машин произошло на Садовом кольце

    Наза Салех Захи

    Серьезная авария произошла на Земляном Валу в Москве. Там столкнулось несколько машин. Об этом сообщил департамент транспорта столицы в Telegrаm.

    ДТП произошло около дома 21/2, строение 1, на улице Земляной Вал. На месте работают оперативные службы.

    Также ведомство показало момент аварии. На кадрах видно, что машина летит по левой полосе, в какой-то момент пересекает двойную сплошную и оказывается на встречной полосе. Там она врезается в другой автомобиль.

    Прокуратура Центрального административного округа поставила на контроль установление всех обстоятельств случившегося.

    «Прокуратура Центрального административного округа контролирует установление всех обстоятельств и принятие процессуальных решений по факту ДТП на Земляном Валу», — сказано в сообщении пресс-службы прокуратуры Москвы в Telegram.

    Участниками аварии, по информации ведомства, стали пять машин. По предварительным данным, пострадали два человека. Все обстоятельства случившегося сейчас выясняются.