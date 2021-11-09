Авария с пятью машинами случилась на Садовом кольце Москвы

Серьезная авария произошла на Земляном Валу в Москве. Там столкнулось несколько машин. Об этом сообщил департамент транспорта столицы в Telegrаm.

ДТП произошло около дома 21/2, строение 1, на улице Земляной Вал. На месте работают оперативные службы.

Также ведомство показало момент аварии. На кадрах видно, что машина летит по левой полосе, в какой-то момент пересекает двойную сплошную и оказывается на встречной полосе. Там она врезается в другой автомобиль.

Прокуратура Центрального административного округа поставила на контроль установление всех обстоятельств случившегося.

«Прокуратура Центрального административного округа контролирует установление всех обстоятельств и принятие процессуальных решений по факту ДТП на Земляном Валу», — сказано в сообщении пресс-службы прокуратуры Москвы в Telegram.

Участниками аварии, по информации ведомства, стали пять машин. По предварительным данным, пострадали два человека. Все обстоятельства случившегося сейчас выясняются.