Происшествия 27 февраля 2023, 23:08 Авария с пятью машинами произошла в Иркутске

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В Иркутске произошла авария с участием пяти машин, сообщила «Свободная пресса» со ссылкой на региональное управление МВД. Автомобили столкнулись в центре города.

В ведомстве сообщили, что в условиях выпавших осадков водитель автобуса не выбрал безопасную скорость и допустил столкновение с машинами, которые двигались в попутном направлении.

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В результате пять автомобилей получили повреждения. По данным издания, обошлось без пострадавших.

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