27 февраля 2023, 23:08
Авария с пятью машинами произошла в Иркутске
В Иркутске произошла авария с участием пяти машин, сообщила «Свободная пресса» со ссылкой на региональное управление МВД. Автомобили столкнулись в центре города.
В ведомстве сообщили, что в условиях выпавших осадков водитель автобуса не выбрал безопасную скорость и допустил столкновение с машинами, которые двигались в попутном направлении.
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В результате пять автомобилей получили повреждения. По данным издания, обошлось без пострадавших.
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ДТП
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