Авария с пассажирским автобусом произошла в Ижевске

ДТП с пассажирским автобусом произошло на улице Удмуртской в Ижевске. В результате аварии пострадали люди, написал IZHLIFЕ.

«На месте работают сотрудники ГИБДД, скорой помощи, пожарной охраны. По предварительным данным, которыми поделились сотрудники служб, пострадали четыре человека, находившихся в салоне автобуса, в том числе и кондуктор», — отметил корреспондент издания.

Сотрудники 1 отделе УГИБДД по Удмуртии уточнили, что автомобиль Kia Rio ехал по второй полосе и стал перестраиваться в крайнюю правую. Автобус двигался в попутном направлении. Водитель транспортного средства затормозил, травмы получили четыре женщины. Врачи осматривают их на месте.

В настоящий момент выясняются причины и обстоятельства произошедшего.