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    14 мая 2021, 17:01

    Авария с пассажирским автобусом произошла в Ижевске

    Полина Петрова

    ДТП с пассажирским автобусом произошло на улице Удмуртской в Ижевске. В результате аварии пострадали люди, написал IZHLIFЕ.

    Авария с пассажирским автобусом произошла в Ижевске

    «На месте работают сотрудники ГИБДД, скорой помощи, пожарной охраны. По предварительным данным, которыми поделились сотрудники служб, пострадали четыре человека, находившихся в салоне автобуса, в том числе и кондуктор», — отметил корреспондент издания.

    Сотрудники 1 отделе УГИБДД по Удмуртии уточнили, что автомобиль Kia Rio ехал по второй полосе и стал перестраиваться в крайнюю правую. Автобус двигался в попутном направлении. Водитель транспортного средства затормозил, травмы получили четыре женщины. Врачи осматривают их на месте.

    В настоящий момент выясняются причины и обстоятельства произошедшего.