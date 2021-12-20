Авария с мусоровозом и легковыми автомобилями произошла в Краснодаре

Утром 20 декабря произошло ДТП с участием иномарок и мусоровоза на Северном мосту в Краснодаре. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу УМВД РФ по городу.

По словам правоохранителей, житель Адыгеи, управлявший мусоровозом Isuzu, при перестроении со стороны улицы Школьной на улицу Ломоносова врезался в Haval. Буквально через несколько минут рядом с иномарками Volkswagen протаранил автомобиль Suzuki, который от удара отлетел в сторону мусоровоза.

В результате столкновения Volkswagen и Suzuki загорелись. В МЧС уточнили, что всего участниками ДТП стали четыре транспортных средства. Погибших и пострадавших нет.