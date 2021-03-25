Авария с междугородным автобусом произошла под Краснодаром

Автобус Симферополь — Москва столкнулся с легковой машиной под Краснодаром. Об этом сообщила газета «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

Водитель легковушки выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение. В результате аварии виновник аварии скончался. В автобусе находились 33 пассажира и два водителя. Никто не пострадал.

«Пассажиров разместили в Тимошевском районе в гостинице, утром их посадили на другой автобус и отправили тем же маршрутом», — рассказали в пресс-службе.