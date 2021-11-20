Авария с люксовыми авто привела к пробке в центре Москвы

Большая пробка растянулась вдоль Кутузовского проспекта из-за серьезной аварии. Лоб-в-лоб столкнулись автомобили Mercedes-Benz, BMW и Volvo.

ГИБДД предупредило, что движения в центр города переведено на встречную полосу. В обратном направлении растянулась пробка.

Погибли два человека. Водитель BMW умер на месте, его пассажир — в больнице.

По данным Telegram-канала 112, Mercedes, в который врезался водитель BMW, принадлежит бизнесмену из списка Forbes Ратмиру Тимашеву.

Погибшим водителем BMW называют блогера Саида Губденского. По данным канала, он выехал на встречку и не справился с управлением. В социальных сетях блогера много видео, снятых за рулем, где он показывает опасное вождение.