    21 апреля 2020, 15:03

    Авария с летальным исходом произошла на Кубани

    Анастасия Кременчугская

    Легковушка столкнулась с грузовиком в Усть-Лабинском районе Кубани. В результате ДТП водитель Toyota скончался. Об этом написал сайт «Юга.ру».

    Авария произошла на трассе станица Ладожская — станица Кирпильская. Сообщается, что, по предварительным данным, водитель легковушки не пропустил КамАз, двигающийся по главной дороге. Грузовик снес машину и съехал в поле.

    Водитель Toyota от полученных травм скончался на месте. Обстоятельства произошедшего выясняются.