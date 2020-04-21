Авария с летальным исходом произошла на Кубани

Авария произошла на трассе станица Ладожская — станица Кирпильская. Сообщается, что, по предварительным данным, водитель легковушки не пропустил КамАз, двигающийся по главной дороге. Грузовик снес машину и съехал в поле.

Водитель Toyota от полученных травм скончался на месте. Обстоятельства произошедшего выясняются.