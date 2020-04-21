21 апреля 2020, 15:03
Авария с летальным исходом произошла на Кубани
Легковушка столкнулась с грузовиком в Усть-Лабинском районе Кубани. В результате ДТП водитель Toyota скончался. Об этом написал сайт «Юга.ру».
Авария произошла на трассе станица Ладожская — станица Кирпильская. Сообщается, что, по предварительным данным, водитель легковушки не пропустил КамАз, двигающийся по главной дороге. Грузовик снес машину и съехал в поле.
Водитель Toyota от полученных травм скончался на месте. Обстоятельства произошедшего выясняются.