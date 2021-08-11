Авария с КамАЗом и маршруткой произошла в Волгограде

ДТП с участием грузового авто и маршрутного такси случилось в Красноармейском районе Волгограда. Об этом сообщил сайт novostivolgograda.ru.

По данным издания, большегруз ударил маршрутку в бок. В результате столкновения травмы получили пассажиры, находившиеся в салоне. Им потребовалась помощь медиков, и они были госпитализированы. Виновником аварии оказался 60-летний москвич, который управлял грузовиком. Он выезжал с заправки и не пропустил маршрутку.