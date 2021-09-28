Авария с грузовиком спровоцировала пожар в Псковской области

ДТП с участием грузовика произошло в деревне Плесна Гдовского района Псковской области. В результате произошло возгорание заброшенного дома. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Псковской области.

Вечером 27 сентября грузовой автомобиль врезался в здание и загорелся. Местные жители тут же попытались затушить пламя. На место происшествия также прибыла пожарная бригада. Возгорание удалось потушить только к утру 28 сентября.

Очевидцы сообщили, что в кабине автомобиля находились два человека. Один из них получил травмы. На данный момент следователи выясняют обстоятельства случившегося.