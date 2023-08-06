Происшествия 06 августа 2023, 14:40 Авария с грузовиком привела к остановке движения на трассе Пермь — Екатеринбург ГИБДД объявило о реверсивном движении на трассе Пермь — Екатеринбург после аварии ГИБДД

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Столкновение грузовика и легкового автомобиля на 283-м километре автодороги Пермь — Екатеринбург привело к возникновению пробки из-за перекрытых полос. Как сообщила пресс-служба управления ГИБДД по Свердловской области, движение транспорта организовали в реверсивном режиме.

«На 283-м километре автодороги Пермь — Екатеринбург произошло ДТП. Из-за этого затруднено движение транспорта на месте происшествия», — отметили в ведомстве.

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Работающие на месте автоинспекторы пропускают разнонаправленные потоки автомобилей поочередно.

Подробности столкновения легковой машины и грузовика в ГИБДД не сообщили, пояснив, что пока в обстоятельствах аварии разбираются.

По данным издания E1.Ru, в ДТП никто не погиб.