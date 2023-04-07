Эксклюзив 07 апреля 2023, 06:49 Авария с грузовиком приостановила движение трамваев на северо-западе Москвы Грузовик столкнулся с легковушкой на трамвайных путях по улице Свободы в СЗАО Москвы РИА «Новости»

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В Северо-Западном административном округе Москвы случилось ДТП. На трамвайных путях грузовик столкнулся с легковым автомобилем, произошел разлив топлива. Об этом рассказал источник «360».

Авария произошла на улице Свободы в районе остановки «Тушинская улица». На путях столкнулись КамАЗ и Hyundai Solaris, движение трамваев перекрыли в обе стороны. Никто не пострадал, но произошел разлив дизельного топлива из грузовика на площади шесть погонных метров.

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Из-за ДТП временно задержали трамваи № 6. К 06:35, по информации Дептранса Москвы, движение восстановили.

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