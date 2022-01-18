Авария с гибелью человека и пятью пострадавшими произошла в Ставропольском крае

В Ставропольском крае жертвой лобового столкновения двух «ВАЗов» стал водитель одной из машин. Еще пятеро получили травмы. В том числе, ребенок.

Как сообщает newstracker.ru со ссылкой на региональное УГИБДД, ВАЗ-2106 в какой-то момент оказался на встречной полосе, где в это время шел ВАЗ-2114. В результате лобового столкновения травмы получили два водителя и четыре пассажира, в том числе годовалая девочка. Их доставили в больницу. Спасти жизнь водителя первой машины медикам не удалось — полученные им травмы оказались смертельными.

Ребенка спасло спецкресло.

В ходе проверки места смертельного ДТП выяснили, что гололеда там не было, как и других помех. Сейчас выясняются другие детали произошедшего.