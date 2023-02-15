Происшествия 15 февраля 2023, 13:57 Авария с двумя внедорожниками в Саратовской области привела к смерти одного человека

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В Саратовской области произошло ДТП с участием двух внедорожников. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на Telegram-канал министра здравоохранения региона Олега Костина.

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Авария случилась на трассе в Красноармейском районе. В результате столкновения 45-летний мужчина погиб на месте. Еще двух человек госпитализировали. 13-летнему подростку диагностировали сотрясение мозга и перелом костей таза. А 39-летнему жителю Казани — травму грудной клетки и закрытый переломом бедра.