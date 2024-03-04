Эксклюзив 04 марта 2024, 06:49 Авария с двумя пострадавшими произошла в Южном Бутово Источник «360»: 2 человека пострадали при ДТП в Южном Бутово Dmitry Golubovich/Global Look Press

Читать 360tv в

Ночью 4 марта в Южном Бутово на юго-западе Москвы произошло столкновение двух автомобилей. Пострадали водитель и пассажирка одной из легковушек, сообщил источник «360».

Авария произошла около полуночи в районе дома по улице Адмирала Лазарева, 36. Столкнулись два автомобиля — Subaru и BMW. Госпитализировали водителя первой машины и пассажирку второй.

Реклама

На месте ДТП случился разлив топлива. Оперативные службы устранили последствия аварии.

В Екатеринбурге схватили пьяного бизнесмена на Land Cruiser. Мужчина сел за руль без прав, не пристегнулся и отказался остановиться по требованию Госавтоинспекции, завязалась погоня. Правоохранители открыли огонь, машина съехала в кювет и перевернулась. Кроме водителя в авто находилась его 15-летняя дочь, которую после ДТП увезли в больницу. Задержание сняли на видео.