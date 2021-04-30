Авария с двумя пострадавшими произошла на трассе под Тверью

Дорожно-транспортное происшествие с двумя пострадавшими случилось на втором километре дороги Александровка — Орша под Тверью, сообщил iReactor со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД по Тверской области.

Уточняется, что девушка за рулем Mazda 3 не справилась с управлением машины и заехала в кювет. В итоге пострадали 21-летняя автомобилистка и ее 34-летний пассажир. Медики оказали им помощь. Участники ДТП отправились их домой.