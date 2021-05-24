Авария с двумя погибшими произошла в Челябинске

Смертельная авария, участниками которой стали четыре автомобиля, произошла на улице Куйбышева в Челябинске, написал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу городского отдела пропаганды БДД.

Уточняется, что водитель Land Rover выехал на встречную полосу и врезался в ВАЗ-2106 и ВАЗ-2110. После удара «шестерка» столкнулась с «газелью». На месте произошедшего погибли 51-летний водитель ВАЗ-2106 и его 70-летняя пассажирка. Тела людей сдавило в расплющенном авто.

Врачи скорой помощи оказали помощь двум пострадавшим. Согласно предварительным данным, виновник дорожной трагедии, 50-летний гражданин, находился в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас устанавливаются причины и детали ДТП.