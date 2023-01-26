Происшествия 26 января 2023, 00:04 Авария с двумя маршрутками произошла в Сормове

Читать 360tv в

Серьезное ДТП произошло в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Там столкнулись две маршрутки. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на Telegram министра здравоохранения региона Давида Мелик-Гусейнова.

Авария случилась 23 января на Сормовском шоссе. Пригородный автобус врезался в ПАЗ-3205, который направлялся по 57 маршруту. В результате травмы получили четыре человека. В больницу доставили 17-летнюю девушку с ушибом головы, а также мужчину и двух женщин.