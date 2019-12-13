Авария с двумя иномарками произошла в Сочи. Есть погибшие

Авария случилась вчера 12 декабря около шести часов вечера по московскому времени. Предполагается, что Volkswagen выехал на встречную полосу. В результате произошло лобовое столкновение с автомобилем Range Rover.

По информации радиостанции «Говорит Москва», водитель и три пассажира первой машины погибли на месте аварии от полученных травм. Водителя второй машины госпитализировали.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют причины и обстоятельства инцидента.