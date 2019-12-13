Авария с двумя иномарками произошла в Сочи. Есть погибшие
Автомобиль Volkswagen Polo столкнулся со встречным Range Rover на автодороге Адлер — Альпика-Сервис. Четыре человека скончались на месте ДТП. Об этом сообщило РБК со ссылкой на ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Авария случилась вчера 12 декабря около шести часов вечера по московскому времени. Предполагается, что Volkswagen выехал на встречную полосу. В результате произошло лобовое столкновение с автомобилем Range Rover.
По информации радиостанции «Говорит Москва», водитель и три пассажира первой машины погибли на месте аварии от полученных травм. Водителя второй машины госпитализировали.
В настоящее время сотрудники полиции выясняют причины и обстоятельства инцидента.