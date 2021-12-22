Авария с двумя автомобилями и автобусом произошла в Ростове-на-Дону

ДТП с двумя автомобилями и автобусом произошло на Ворошиловском мосту на выезде из Ростова-на-Дону. Об этом сообщил «Царьград».

Водитель автомобиля не справился с управлением из-за скользкой дороги и врезался в автомобиль на встречном направлении. Вторую машину отбросило в барьерное ограждение, после чего она столкнулась с пассажирским автобусом.

В аварии пострадала одна девушка, медики оказали ей помощь на месте происшествия.