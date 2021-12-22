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    22 декабря 2021, 16:18

    Авария с двумя автомобилями и автобусом произошла в Ростове-на-Дону

    Полина Гребенщикова

    ДТП с двумя автомобилями и автобусом произошло на Ворошиловском мосту на выезде из Ростова-на-Дону. Об этом сообщил «Царьград».

    Водитель автомобиля не справился с управлением из-за скользкой дороги и врезался в автомобиль на встречном направлении. Вторую машину отбросило в барьерное ограждение, после чего она столкнулась с пассажирским автобусом.

    В аварии пострадала одна девушка, медики оказали ей помощь на месте происшествия.