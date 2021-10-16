Авария с двумя автобусами случилась в Нижнем Новгороде. Пострадали 15 человек

В аварии в Нижнем Новгороде пострадали 15 человек. Столкнулись грузовик и два автобуса. Об этом сообщил РЕН ТВ.

В автобусе находились 50 человек. Пострадали 15 человек, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в прокуратуре. Им оказали медицинскую помощь.

Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.

Ранее один человек погиб при столкновении грузовика и трех легковых автомобилей на ЦКАД. Массовая авария произошла на 175-м километре трассы.

В ГУ МВД по Московской области сообщили, что машины столкнулись в субботу, около 09:20. В ведомство поступила информация об одном погибшем.