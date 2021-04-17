Авария с девятью машинами случилась в Москве

На Варшавском шоссе на юге Москвы столкнулось девять автомобилей. По предварительным данным, никто не пострадал. В сторону центра образовалась трехкилометровая пробка. Об этом сообщил московский дептранс в Telegram.

«На Варшавском шоссе, в районе дома №9, столкнулось девять автомобилей. Предварительно, без пострадавших. Три участника ДТП уже освободили проезжую часть самостоятельно. Движение транспорта в сторону центра затруднено на три километра. На месте работают оперативные службы», — говорится в сообщении ведомства.

В дептрансе не сообщили о причине аварии.

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