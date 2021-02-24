Авария с детьми в Сочи попала на видео

Дорожно-транспортное происшествие с участием двух иномарок произошло вечером 23 февраля в Сочи. В аварии пострадали дети, написал «Царьград».

Очевидцы сняли произошедшее на видео и опубликовали в соцсети. Nissan при развороте столкнулся с металлическим ограждением. Авто переехало через него, а потом въехало в Opel. Машина двигалась по встречному направлению в своей полосе.

В итоге пострадали два ребенка, которые ехали в Opel, и водитель Nissan. Дети находились в специальных удерживающих креслах. Благодаря этому они не получили серьезных травм.