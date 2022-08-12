Авария с десятью пострадавшими произошла в Коми

ДТП, в котором пострадали 10 пассажиров маршрутного автобуса, произошло накануне в Сосногорском районе Республики Коми. Об этом сообщило ИА Nation News.

Как рассказали в пресс-службе управления ГИБДД по региону, на 82-м километре автодороги Сыктывкар — Ухта — Печора — Усинск — Нарьян-Мар 50-летний водитель маршрутки ПАЗ не справился с управлением и врезался в полуприцеп грузовика, припаркованный на обочине.

Медицинская помощь потребовалась 10-м пассажирам, среди которых был 17-летний юноша с резаными ранами лица и женщина с черепно-мозговой травмой.