Происшествия 06 июня 2023, 17:13 Авария с четырьмя машинами произошла в Тюменской области

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В Тюменской области случилось ДТП с участием нескольких машин, передает ИА Ura.ru со ссылкой на региональную ГИБДД.

Авария произошла на шестом километре окружной дороги Тюмени. По данным информагентства, пьяный 47-летний водитель Mitsubishi врезался в металлическое ограждение, затем в грузовик, а потом его опять откинуло на ограждение. Осколки иномарки вылетели на дорогу, где повредили две машины. Виновник столкновения получил травмы.