26 июля 2022, 16:57
Авария с четырьмя машинами произошла в Челябинской области
Четыре машины столкнулись на трассе в Миассе (Челябинская область). Пострадала женщина. Об этом сообщил «Царьград».
По предварительной версии, водитель Renault проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Skoda, которая въехала в «Ладу». А та в свою очередь от удара отскочила на стоящий сзади Land Cruiser.
В аварии пострадала 33-летняя пассажирка Renault. Полиция разбирается в деталях произошедшего.