Авария с четырьмя машинами произошла в Челябинской области

Четыре машины столкнулись на трассе в Миассе (Челябинская область). Пострадала женщина. Об этом сообщил «Царьград».

По предварительной версии, водитель Renault проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Skoda, которая въехала в «Ладу». А та в свою очередь от удара отскочила на стоящий сзади Land Cruiser.

В аварии пострадала 33-летняя пассажирка Renault. Полиция разбирается в деталях произошедшего.