28 февраля 2023, 13:04
Авария с четырьмя иномарками произошла в Ростовской области
В Ростовской области произошла авария с участием четырех легковых авто. Об этом сообщил «Царьград».
ДТП случилось в Волгодонске на улице Морской. По предварительной информации, 24-летняя девушка за рулем Hyundai не выбрала безопасную дистанцию и врезалась в иномарку, которая ехала впереди. Она после столкновения вписалась в Volkswagen и Mazda.
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В результате ДТП никто не пострадал.
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ДТП
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