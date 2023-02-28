Происшествия 28 февраля 2023, 13:04 Авария с четырьмя иномарками произошла в Ростовской области

Читать 360tv в

В Ростовской области произошла авария с участием четырех легковых авто. Об этом сообщил «Царьград».

ДТП случилось в Волгодонске на улице Морской. По предварительной информации, 24-летняя девушка за рулем Hyundai не выбрала безопасную дистанцию и врезалась в иномарку, которая ехала впереди. Она после столкновения вписалась в Volkswagen и Mazda.

Реклама

В результате ДТП никто не пострадал.

Реклама