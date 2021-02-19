Авария с автобусом произошла в Хабаровском крае

Авария с автобусом произошла в районе села Елабуга в Хабаровском крае в четверг, 18 февраля, сообщил сайт RT.

Уточняется, что транспортное средство двигалось по трассе А-376 по направлению в Троицкое. Согласно предварительной информации, машина съехала с проезжей части и завалилась в кювет, написал сайт «Дни.ру».

В результате ДТП пострадали три человека. Один из них находится в тяжелом состоянии. Выясняются причины и детали случившегося.