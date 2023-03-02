Происшествия 02 марта 2023, 17:54 Авария с автобусом и грузовиком унесла жизнь двоих человек в Алтайском крае

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Серьезное ДТП произошло в Рубцовском районе Алтайского края. Там столкнулись грузовик и пассажирский автобус. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу краевой прокуратуры.

Авария случилась 2 марта на 267-м километре федеральной трассы А-322. Пассажирский автобус, который направлялся из Новосибирска в Семей (Казахстан) попал в лобовое столкновение с грузовиком. В результате ДТП два человека погибли. Еще трое получили травмы. На данный момент сотрудники органов выясняют обстоятельства случившегося.