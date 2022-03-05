Авария с автобусом и фурой произошла в Татарстане

На трассе в Зеленодольском районе Татарстана произошло столкновение пассажирского рейсового автобуса и фуры. ДТП случилось недалеко от деревни Сафоново, написало ИА Nation News.

В пресс-службе местного МВД рассказали, что в результате столкновения водителя автобуса зажало в кабине. Также травмы получили трое пассажиров.

Всех пострадавших доставили в больницу Зеленодольска. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести.