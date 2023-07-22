Происшествия 22 июля 2023, 11:57 Авария с 15 пострадавшими произошла в Кабардино-Балкарии Минздрав по Кабардино-Балкарии: 15 человек пострадали в аварии в Урванском районе Пресс-служба МЧС

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ДТП с участием рейсового автобуса и манипулятора произошло в Урванском районе Кабардино-Балкарии, пострадали 15 человек. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

Пресс-служба МВД Пресс-служба МВД Пресс-служба МВД Пресс-служба МВД Пресс-служба МВД

«В клинической больнице в Нальчике находятся 15 пострадавших в аварии, которая произошла рядом с селом Старый Черек. Медики оценят состояние поступивших пациентов», — заявили в ведомстве.

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На место аварии оперативно выехал глава регионального центра скорой помощи и медицины катастроф Алим Карданов, который помог бригадам врачей заниматься сортировкой пострадавших.

Пресс-служба МЧС по республике уточнила, что ДТП произошло на 472-м километре трассы 217. Для ликвидации последствий и деблокировки привлекли 11 человек и три единицы техники ГУ МЧС России и Кабардино-Балкарской противопожарно-спасательной службы.

Региональный главк МВД уточнил в Telegram-канале, что рейсовый автобус следовал по маршруту Махачкала — Ростов под управлением 36-летнего жителя Ростовской области. За рулем большегруза находился 32-летний местный житель.

Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются, движение транспорта на этом участке организовали в реверсивном режиме.