Авария с 12 машинами случилась в Рязани

В Рязани маршрутное такси с людьми врезалось в Volkswagen Polo. После этого по инерции столкнулись еще 10 автомобилей. Пострадали девять человек. В их числе годовалый ребенок. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.

«Примерно в 14:30 в городе Рязани, на улице Каширина, произошло столкновение 12 автомобилей. По предварительной информации, водитель маршрутного автобуса совершил столкновение с легковым автомобилем Volkswagen Polo, после чего по инерции столкнулись остальные транспортные средства. Травмы получили девять человек, в том числе годовалый ребенок», — говорится в сообщении полиции.

Источник фото: пресс-служба УМВД России по Рязанской области

В МВД добавили, что пять человек, которые получили в этом ДТП травмы, отвезли в больницу. На месте аварии сейчас работают полицейские. Они выясняют все обстоятельства случившегося на улице Каширина.