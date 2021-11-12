12 ноября 2021, 09:05
Авария произошла в Забайкальском крае
«Царьград»: водитель Honda Airwave не справился с управлением. Пострадал пассажир
Авария произошла в среду, 10 ноября, в селе Чонгуль Забайкальского края на улице Лесной. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональное управление ГИБДД.
Там 20-летний водитель иномарки Honda Airwave не справился с управлением на скользкой дороге, в результате чего автомобиль перевернулся.
«В результате ДТП с травмами в медицинское учреждение доставлена 16-летняя пассажирка», — рассказали в ведомстве.
Ранее ДТП произошло на улице Мариупольское шоссе в Таганроге. Там водитель сбил 12-летнюю девочку на пешеходном переходе.