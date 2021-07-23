Авария произошла в Ленобласти. Пострадали два человека

ДТП случилось около трассы «Кола» в Ленинградской области. Две женщины попали в больницу. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, авария случилась «в 108 километрах от автодороги „Кола“». Там столкнулись две легковые машины. В результате пострадали две пассажирки одной из них. Они госпитализированы с легкими травмами. Правоохранители выясняют подробности произошедшего.