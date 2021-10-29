29 октября 2021, 15:26
Авария произошла на Шафировском проспекте в Петербурге
ДТП с участием Porsche и пассажирского автобуса произошло в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга
Авария произошла в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга на съезде с Шафировского проспекта. Об этом сообщили «Невские новости».
28 октября внедорожник Porsche врезался в пассажирский автобус. Водитель иномарки не смог справиться с управлением.
Столкновение попало на камеру видеорегистратора. Во время ДТП автобус располагался на остановке. В какой-то момент иномарка начала «вилять», после чего вписалась в автобус.
Автор видеоролика предположил, что водителю могло стать плохо. На данный момент выясняются обстоятельства случившегося.