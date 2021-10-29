Авария произошла на Шафировском проспекте в Петербурге

Авария произошла в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга на съезде с Шафировского проспекта. Об этом сообщили «Невские новости».

28 октября внедорожник Porsche врезался в пассажирский автобус. Водитель иномарки не смог справиться с управлением.

Столкновение попало на камеру видеорегистратора. Во время ДТП автобус располагался на остановке. В какой-то момент иномарка начала «вилять», после чего вписалась в автобус.

Автор видеоролика предположил, что водителю могло стать плохо. На данный момент выясняются обстоятельства случившегося.