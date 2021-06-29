29 июня 2021, 22:12
Авария произошла на предприятии Кирова
Утечка аммиака произошла на комбинате в Кирове. Об этом сообщило РИА «Новости».
По данным сайта «Дни.ру», в происшествии никто не пострадал.
В данный момент 113 человек занимаются ликвидацией последствий аварии. Около предприятия дежурит машина скорой помощи.
Ранее в Альметьевске на одном из предприятий погиб 58-летний сотрудник. На мужчину пролилась кислота. По версии следствия, 18 июня сотрудник завода перекачивал кислоту из пластиковых бочек в емкость для приготовления композиции. Рабочий не одел защитный фартук.