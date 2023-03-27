Происшествия 27 марта 2023, 10:39 Авария произошла на Кутузовском проспекте в Москве МВД: ДТП произошло на Кутузовском проспекте в Москве, некоторые участники аварии сбежали РИА «Новости»

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Авария с участием нескольких автомобилей произошла на Кутузовском проспекте Москвы, некоторые участники ЧП покинули место происшествия. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе главка МВД по столице.

ДТП произошло вечером 26 марта в районе дома № 17. Департамент транспорта уточнил, что в аварию попали несколько машин, из двух выскочили люди и спешно скрылись в неизвестном направлении.

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«По предварительной информации, ДТП произошло на Кутузовском проспекте в 21:44. Некоторые участники бросили автомобиль и скрылись с места. Сотрудники оперативно-следственной группы и Госавтоинспекции работают на месте, устанавливая участников и причины произошедшего», — сообщили в главке.

Источник ТАСС в экстренных службах не исключил версию, что аварии предшествовал конфликт между участниками ДТП.

Ранее авария с участием легковушки и грузового фургона произошла на МКАД, пострадали женщина и ребенок.