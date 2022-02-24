Авария под железнодорожным мостом спровоцировала пробку в Чите

Утром 23 февраля под железнодорожным мостом на улице Ярославского в Чите произошло ДТП. Там столкнулись ГАЗ 2322 и Peugeot Boxer, написал «Царьград» со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

После столкновения двух автомобилей на дороге в обе стороны образовалась пробка. По информации сотрудников полиции, причиненный ущерб минимален для обоих участников ДТП.

Всего за сутки в Забайкальском крае было зафиксировано 330 нарушений ПДД, в том числе 23 факта пьяной езды. Пострадавших нет.