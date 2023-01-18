18 января 2023, 18:33
Авария парализовала движение по трассе Тюмень — Омск
В Тюменской области в среду, 18 января, произошло лобовое столкновение двух машин. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления ГИБДД.
По предварительным данным, на трассе Тюмень — Омск в районе Ялуторовска столкнулись Nissan Kia и Rio. В результате аварии пострадали три человека.
Реклама
«Движение осуществляется по одной полосе в двух направлениях в реверсивном режиме», — рассказали в ГИБДД.
Реклама
На месте работают инспекторы ДПС. Они занимаются регулировкой движения на участке.
ДТП
Реклама
Реклама