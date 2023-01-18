Происшествия 18 января 2023, 18:33 Авария парализовала движение по трассе Тюмень — Омск

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В Тюменской области в среду, 18 января, произошло лобовое столкновение двух машин. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления ГИБДД.

По предварительным данным, на трассе Тюмень — Омск в районе Ялуторовска столкнулись Nissan Kia и Rio. В результате аварии пострадали три человека.

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«Движение осуществляется по одной полосе в двух направлениях в реверсивном режиме», — рассказали в ГИБДД.

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На месте работают инспекторы ДПС. Они занимаются регулировкой движения на участке.