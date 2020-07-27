Авария отрезала Грецию от болгарского газа

«Сегодня в 07:56 утра произошла авария на газопроводе в Греческую Республику. Авария вызвала нарушение целостности газопровода в 200 метрах от станции в Кулате», — говорится в сообщении «Булгартрансгаза»

По информации компании, специалисты уже вырезали поврежденную часть и проводят срочный ремонт. Также во время работы используются все меры для восстановления транспортировки природного газа.

Ранее между компанией Bulgargaz и российским «Газпром экспорт» шли переговоры о значительном снижении стоимости газа для Болгарии. Позже премьер-министр страны Бойко Борисов сообщил, что «Газпром» снизил цены на газ для республики на 40%. При этом премьер посчитал такую скидку подарком к 142-й годовщине освобождения страны в Русско-турецкой войне, которая отмечается 3 марта.