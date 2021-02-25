Авария оставила без воды почти 430 тысяч жителей Саратова

Крупная коммунальная авария оставила без воды в домах почти 430 тысяч жителей Саратова. Об этом сообщили в главке МЧС РФ по региону.

Авария в Саратове произошла на сетях водоканала в 08:00 по местному времени. Подачу воды ограничили в 2726 жилых домов в шести районах города, сообщили в экстренных службах. Городские котельные работают в штатном режиме, отопление в домах есть.

Без воды в домах остались 424 тысячи жителей Саратова. Авария произошла на водоводе диаметром тысяча миллиметров. Ремонтные работы завершатся до 13:00, сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на управление МЧС по Саратовской области.

В четверг утром в Саратове температура достигла −21 градуса. Из-за сильных морозов мэрия города отменила в школах занятия для учащихся младших классов.

Ранее в феврале спикер Госдумы Вячеслав Володин во время рабочей поездки в Саратов отчитал мэра города Михаила Исаева за плохую уборку дорог от снега. Володин сообщил, что по дороге из аэропорта не заметил на улицах снегоуборочную технику.