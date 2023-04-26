26 апреля 2023, 05:03
Авария оставила без воды более 15 тысяч жителей Владивостока
Более 15 тысяч жителей крупного микрорайона Владивостока из-за аварии остались без воды
Авария оставила без воды более 15 тысяч жителей крупного микрорайона Владивостока. По факту произошедшего региональная прокуратура проводит проверку. Об этом сообщило надзорное ведомство Приморского края в Telegram-канале.
Проверка организована по факту отключения водоснабжения в 14 многоквартирных домах в микрорайоне «Снеговая падь», уточнила пресс-служба ведомства.
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«В результате аварии на сетях нарушены права более 15 тысяч жителей краевой столицы на бесперебойное получение коммунальной услуги», — указано в сообщении.
Авария привела к отключению как холодной, так и горячей воды, добавили РИА «Новости» в прокуратуре.
Сотрудникам ведомства предстоит оценить исполнение требований законодательства при содержании сетей и начисления платы за воду.
Прорыв трубы с горячей водой произошел днем 18 апреля в Новой Москве. Как сообщил источник «360», кипяток разлился по улице Татьянин Парк. Прорыв трубы произошел на улице вблизи парковки, стройки и жилого квартала.
Владивосток
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