Происшествия 26 апреля 2023, 05:03 Авария оставила без воды более 15 тысяч жителей Владивостока Более 15 тысяч жителей крупного микрорайона Владивостока из-за аварии остались без воды Pxhere

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Авария оставила без воды более 15 тысяч жителей крупного микрорайона Владивостока. По факту произошедшего региональная прокуратура проводит проверку. Об этом сообщило надзорное ведомство Приморского края в Telegram-канале.

Проверка организована по факту отключения водоснабжения в 14 многоквартирных домах в микрорайоне «Снеговая падь», уточнила пресс-служба ведомства.

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«В результате аварии на сетях нарушены права более 15 тысяч жителей краевой столицы на бесперебойное получение коммунальной услуги», — указано в сообщении.

Авария привела к отключению как холодной, так и горячей воды, добавили РИА «Новости» в прокуратуре.

Сотрудникам ведомства предстоит оценить исполнение требований законодательства при содержании сетей и начисления платы за воду.

Прорыв трубы с горячей водой произошел днем 18 апреля в Новой Москве. Как сообщил источник «360», кипяток разлился по улице Татьянин Парк. Прорыв трубы произошел на улице вблизи парковки, стройки и жилого квартала.