Происшествия 14 декабря 2023, 11:58 Авария оставила без тепла три микрорайона Южно-Сахалинска Глава Южно-Сахалинска Насадин заявил о трех оставшихся без тепла микрорайонах Felix Vogel/imageBROKER.com/globallookpress

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Работы по восстановлению подачи тепла в дома жителей Южно-Сахалинска после аварии продолжаются. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Сергей Насадин по итогам заседания оперативного штаба.

Он подчеркнул, что повреждение на теплотрассе оставило без отопления жителей трех микрорайонов города. Но необходимые работы по восстановлению уже начались.

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«Потребовалось время на откачку воды из тепловой камеры. Сейчас на месте утечки специалисты „Сахалинской коммунальной компании“ уже ведут земляные работы», — написал Насадин.

Глава Южно-Сахалинска отметил, что после мероприятий станет понятен характер повреждения и необходимое время для устранений.

Согласно данным на сайте «Сахалинской коммунальной компании», аварийное отключение батарей произошло в домах микрорайонов 9,12,12А, а также на проспекте Мира, улицах Емельянова, Пуркаева и Комсомольской. Также без тепла остались два детских сада и две школы.

Авария на теплотрассе Южно-Сахалинска произошла в четверг, 14 октября. Специалисты заявили, что работы, ориентировочно, продлятся до 20:00 по местному времени (12:00 по московскому). Но из-за сложности окончательных сроков подачи тепла в дома горожан пока нет. По прогнозам синоптиков, ночью в Южно-Сахалинске ожидается -13…-14 градусов.