Авария на водопроводе оставила без воды более 160 000 человек на Кубани

Жители сразу четырех городов в Краснодарском крае остались без воды. Причиной отключения стал прорыв на Троицком магистральном водопроводе.

Авария произошла в ночь на 24 декабря рядом с хутором Новотроицкий, сообщают «Кубанские новости». Утром сотрудники МЧС нашли место прорыва водопровода и приступили к откачке воды. Сейчас там работают 64 человека и 29 единиц техники.

Источник фото: admnvrsk.ru

В результате аварии без воды остались Новороссийск, Крымск, Геленджик и Кабардинка. Всего в этих населенных пунктах живут более 160 тысяч человек в 6,4 тысячи домов. Местным жителям привозят питьевую воду на автоцистернах и раздают в специально организованных местах.

Как уточнили в пресс-службе администрации Новороссийска, ожидается, что специалисты смогут устранить последствия аварии в течение суток. До этого времени подача воды будет прекращена.

Эта авария стала уже второй за прошедшие дни. Первый прорыв на этом же водопроводе произошел ночью 22 декабря. Подачу воды также отключали, а на устранение ЧП ушло порядка суток