Авария с 10 автомобилями произошла на внешней стороне МКАД

Крупная авария произошла на внешней стороне 38-о километра МКАД в Москве. В ДТП попали 10 автомобилей, пострадали семь человек, сообщил источник «360» в экстренных службах.

«Количество автомобилей — 10, два перевернулось. Семь пострадавших», — сообщили выехавшие на место специалисты.

Автомобили столкнулись утром 8 июля на внешней стороне 38-о километра МКАД, в районе пересечения с улицей Паустовского, сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно». Движение затруднено, для проезда свободны две полосы.