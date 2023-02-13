Происшествия 13 февраля 2023, 15:46 Авария на трассе Тюмень — Омск в Ишимском районе унесла жизни двоих человек

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Серьезное ДТП произошло в Ишимском районе Тюменской области. Там столкнулись две иномарки. Двое человек погибли из-за столкновения. Об этом сообщил «Наш Город».

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Авария случилась на 289-м километре федеральной трассы Тюмень — Омск. Водитель иномарки Chery не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с большегрузом Scania. В результате двое человек погибли на месте происшествия. Ими оказались 45-летний водитель и 56-летний пассажир легковушки. Другой пассажир Chery получил травмы. Его госпитализировали.