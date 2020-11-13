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    13 ноября 2020, 12:54

    Авария на теплотрассе не привела к проблемам с отоплением домов в Дзержинском

    Наза Салех Захи

    Температура в домах на улице Томилинская в Дзержинском, где произошел прорыв теплотрассы, не понижалась. Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго Московской области.

    «Горячая вода и отопление на улице Томилинская в Дзержинском в ближайшие два часа пойдет по основной сети. До этого времени тепло и горячая вода поступали в дома по резервным источникам питания. Параметры отопления за все время не снижались, поскольку дома стояли на рециркуляции», — заявили в министерстве.

    Там отметили, что этому способствовала и плюсовая температура на улице. Сотрудники ГКУ «Московская областная специализированная аварийно-восстановительная служба» (МОС АВС) сейчас обходят квартиры, чтобы проверить температуру. Об этом рассказал министр энергетики Московской области Александр Самарин.

    Так, у жительницы одного из домов на улице Томилинская, Зои Антониной, в двухкомнатной квартире температура удерживается в интервале +23…+24 градуса.

    Авария на теплотрассе не привела к проблемам с отоплением домов в Дзержинском | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Прорыв теплотрассы произошел в Дзержинском 12 ноября. От кипятка пострадали четыре девочки. У них ожоги разной степени тяжести. Их госпитализировали в больницу Люберец.

    Из-за аварии отопление могло работать хуже в 30 многоквартирных домах: 26 на улице Томилинская, шесть МКД на улице Лесная и три социальных объекта. «Но благодаря оперативной работе энергетиков и работников ЖКХ этого не произошло», — подчеркнули в Минэнерго.

    Сейчас идет последний этап ремонтных работ. Причины ЧП выясняются. Дефектную трубу передали на экспертизу.