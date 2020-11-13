Авария на теплотрассе не привела к проблемам с отоплением домов в Дзержинском

Температура в домах на улице Томилинская в Дзержинском, где произошел прорыв теплотрассы, не понижалась. Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго Московской области.

«Горячая вода и отопление на улице Томилинская в Дзержинском в ближайшие два часа пойдет по основной сети. До этого времени тепло и горячая вода поступали в дома по резервным источникам питания. Параметры отопления за все время не снижались, поскольку дома стояли на рециркуляции», — заявили в министерстве.

Там отметили, что этому способствовала и плюсовая температура на улице. Сотрудники ГКУ «Московская областная специализированная аварийно-восстановительная служба» (МОС АВС) сейчас обходят квартиры, чтобы проверить температуру. Об этом рассказал министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Так, у жительницы одного из домов на улице Томилинская, Зои Антониной, в двухкомнатной квартире температура удерживается в интервале +23…+24 градуса.

Источник фото: телеканал «360»

Прорыв теплотрассы произошел в Дзержинском 12 ноября. От кипятка пострадали четыре девочки. У них ожоги разной степени тяжести. Их госпитализировали в больницу Люберец.

Из-за аварии отопление могло работать хуже в 30 многоквартирных домах: 26 на улице Томилинская, шесть МКД на улице Лесная и три социальных объекта. «Но благодаря оперативной работе энергетиков и работников ЖКХ этого не произошло», — подчеркнули в Минэнерго.

Сейчас идет последний этап ремонтных работ. Причины ЧП выясняются. Дефектную трубу передали на экспертизу.