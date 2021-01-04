04 января 2021, 22:53
Авария на подстанции оставила без света более 18 тысяч жителей Ставрополья
Три населенных пункта Ставропольского края остались без электричества после аварии на подстанции. Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на региональный главк МЧС, без электроснабжения остались 18 545 жителей, в том числе более шести тысяч детей.
Сайт kp.ru уточнил, что самый большое количество жителей без света оказалось в Кисловодске. Под отключение попала больница и порядка восьми тысяч жителей.
В Ессентуках без электричества остались 800 квартир, где проживают 2,4 тысячи человек. Частично обесточена осталась станица Ессентукская с восемью тысячами жителей.
Устранением последствий аварии занимаются пять бригад, 13 человек и пять единиц техники. Ориентировочно электричество вернется в дома до конца понедельника, 4 января.