Авария на подстанции оставила без света более 18 тысяч жителей Ставрополья

Сайт kp.ru уточнил, что самый большое количество жителей без света оказалось в Кисловодске. Под отключение попала больница и порядка восьми тысяч жителей.

В Ессентуках без электричества остались 800 квартир, где проживают 2,4 тысячи человек. Частично обесточена осталась станица Ессентукская с восемью тысячами жителей.

Устранением последствий аварии занимаются пять бригад, 13 человек и пять единиц техники. Ориентировочно электричество вернется в дома до конца понедельника, 4 января.